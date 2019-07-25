Эксплуатацию аэродрома им. Летова запретили в Омске

В Омске суд запретил использовать не по назначению земельный участок в селе Поповка, на котором расположена взлетно-посадочная площадка им. Егора Летова.

С иском обратился омский транспортный прокурор.

Выяснилось, что с коллективным письмом в правоохранительные органы обратились жители села: они сообщили, что им негде пасти коров, так как земли сельхозназначения занимает аэропорт, передает «Российская газета».

Установлено, что «местный житель осуществлял эксплуатацию земельных участков сельскохозяйственного назначения для размещения на них взлетно-посадочной площадки, с которой систематически выполнялись полеты воздушных судов», сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Подчеркивается, что «это противоречит требованиям закона».

Азовский райсуд запретил использовать земельный участок не по целевому назначению. Кроме того, собственника взлетно-посадочной площадки оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Частный аэродром находился в 20 минутах езды от центра города и принимал самолеты малой авиации.

Собственники аэродрома решили присвоить ему имя известного омского поэта и музыканта Егора Летова, чтобы поддержать всех омичей, голосовавших за выдающегося земляка.

Омск вошел в список 45 городов, где воздушным гаваням предложили дать имена великих соотечественников. Одной из самых популярных кандидатур среди омичей стал лидер группы «Гражданская оборона» Егор Летов, но его имя не вошло в шорт-лист конкурса.

На аэродроме в Поповке собирались установить барельеф в честь Летова, а в 2020 году планировалось провести рок-фестиваль в память о музыканте.