В Москве прошли обыски по фактам угроз членам избиркома

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками по семи адресам в рамках уголовного дела о воспрепятствовании работы Мосгоризбиркома, сообщил источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что обыски идут у политика Дмитрия Гудкова, его соратника Николая Баланчина, независимых кандидатов Ивана Жданова и Александра Соловьева, а также еще у ряда людей, передает ТАСС.

Сам Дмитрий Гудков сообщил, что он проходит свидетелем по делу о воспрепятствовании работы Мосгоризбиркома, обыски в его квартире завершены. «У меня повестка в Следственный комитет (по Москве) завтра на 10 утра», – сказал Гудков, передает «Интерфакс».

Гудков добавил, что обыск в его квартире завершен.

Ранее в Главном следственном управлении СК по Москве сообщили, что уголовное дело по статье 141 УК РФ возбуждено по результатам проведенной проверки после несанкционированного митинга возле Мосгоризбиркома. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей, принудительных работ на срок до четырех лет или лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере 80 тыс. рублей.

«По данным следствия, в июле 2019 года участники одного из движений, с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их законной деятельности, организовали проведение на территории города Москвы заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома», – сказали в ведомстве.

Также следствие считает, что действия участников акции были сопряжены с «угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий». В рамках расследования уголовного дела следователи проведут допросы организаторов и участников несогласованных митингов и пикетирований.

Ранее в Telegram опубликовали подборку угроз в адрес Центризбиркома и Мосгоризбиркома, а также их руководителей и сотрудников, предложения переходить к радикальным действиям и насилию в СМИ и социальных сетях. Там содержатся примеры заявлений с угрозами и призывами к противоправным действиям.

Напомним, правительство Москвы согласовало запланированные на 20 и 21 июля два митинга на проспекте Сахарова, посвященные предстоящим выборам в Мосгордуму. Несмотря на это, в середине июля оппозиция устроила несанкционированную публичную акцию. Полицейские задержали более 25 человек после того, как протестующие попытались устроить сидячую акцию и расставили палатки.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ – 44 кандидата, от ЛДПР – 45 кандидатов и от партии «Справедливая Россия» – 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и Партии роста.