В Крыму пригрозили уголовным преследованием фотографам с животными

Министерство курортов и туризма Крыма намерено противодействовать услугам фото- и видеосъемки с использованием животных, в частности, требовать уголовного преследования за оказание подобных услуг, сообщил глава курортного ведомства Вадим Волченко.

«Министерство курортов и туризма категорически против использования животных в коммерческих целях и активно этому противодействует во всех курортных регионах. Расцениваем это как минимум административное правонарушение и намерены требовать соблюдения закона вплоть до уголовного преследования», – сказал РИА «Новости» Волченко.

Он отметил, что контролировать процесс будут местные власти и правоохранительные органы.

Ранее глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе попросил туристов не пользоваться услугами фотографов с животными и призвал контролирующие органы усилить борьбу с этим явлением.

Полиция начала проверку по факту избиения туриста в Судаке за отказ оплачивать фотографию с животными. В сети также опубликовали ролик, в котором неизвестные избивают мужчину под стенами Судакской крепости.

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