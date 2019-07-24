В Крыму призвали устроить бойкот фотографам с животными

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе попросил туристов не пользоваться услугами фотографов с животными и призвал контролирующие органы усилить борьбу с этим явлением.

«Подобным фотографам пора объявить общественный бойкот. Недопустимо и негуманно фотографироваться на фоне изможденного, несчастного, эксплуатируемого животного. Что должно в голове быть, чтобы фотографироваться рядом с таким несчастным живым существом? Если так дальше пойдет, то мы начнем фотографироваться с увечными людьми, необычного вида инвалидами», – сказал глава палаты, передает РИА «Новости».

По его словам, оказание таких услуг запрещено законами Крыма.

«В законе есть специальные нормы, которые запрещают заниматься этой деятельностью. И обозначены все ведомства и инстанции, кто должен этому препятствовать. Но все равно это происходит. Поэтому главный рецепт борьбы с этим явлением – употребить власть. Для этого есть все основания. Но сегодня, к сожалению, никто по-настоящему этим не занимается», – пояснил Иоффе.

Ранее полиция начала проверку по факту избиения туриста в Судаке за отказ оплачивать фотографию с животными. В сети также опубликовали ролик, в котором неизвестные избивают мужчину под стенами Судакской крепости.

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