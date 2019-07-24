В России возбудили первое уголовное дело из-за гибели пчел

По факту массовой гибели пчел в России впервые возбуждено уголовное дело, это произошло в Орловской области.

«По версии следствия, пчелы погибли в результате нарушения ООО «Отрадаагроинвест» правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, при обработке посевов пшеницы, так как работниками предприятия не были приняты своевременные и достаточные меры по предупреждению причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан», – сказано в сообщении СК России по Орловской области.

Отмечается, что массовая гибель более 300 пчелосемей была зафиксирована 14 июня 2019 года на пасеке в Корсаковском районе.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 249 УК РФ (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений).

Ранее о делах, связанных с гибелью пчел в регионах России, не сообщалось.

Напомним, этим летом были зафиксированы случаи массовой гибели пчел в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областях, в Алтайском крае.

Россельхознадзор обвинил в массовой гибели пчел Минэкономразвития, так как ранее это ведомство выступило инициатором лишения Россельхознадзора полномочий по надзору за применением пестицидов.

Позже стало известно, что из-за массовой гибели пчел контроль за пестицидами предложили вернуть Россельхознадзору.

В качестве одной из причин гибели пчел председатель Союза пчеловодов-промышленников Таможенного союза называл использование вывезенных из Китая пестицидов.