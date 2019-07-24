Умер голливудский актер Рутгер Хауэр

Голландский и американский актер Рутгер Хауэр, известный по роли Роя Батти в фильме «Бегущий по лезвию», умер в возрасте 75 лет.

Хауэр скончался 19 июля в своем доме в Нидерландах после непродолжительной болезни, ему было 75 лет, сообщает Variety.

Смерть актера подтвердил его агент Стив Кенис, отметив, что похороны Хауэра состоялись в среду.

Хауэр сыграл в таких фильмах, как «Тайны Смолвиля», «Дракула 3: Наследие», «Бэтмен: Начало», а за фильм «Побег из Собибора» получил «Золотой Глобус» как лучший актер второго плана мини-сериала или фильма на телевидении.

Он также работал в качестве сценариста, режиссера и продюсера.

Однако наиболее известной стала его роль в фильме Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». Там Хауэр сыграл Роя Батти. Изначально картина провалилась в прокате, но в 1993 году ее включили в «Национальный реестр фильмов» Библиотеки Конгресса США.