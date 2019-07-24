Зеленского похвалили за невмешательство в дела Церкви

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Экономисты разглядели приближение мирового кризиса

Мировой кризис подходит вплотнуюФото: Damir Sagolj/Reuters
Мировой экономический кризис уже на пороге. Напряженность в мировой торговле может перерасти в экономический спад к концу 2019 года. Такой прогноз сделало российское Аналитическое рейтинговое агентство (АКРА). Признаков надвигающейся беды все больше, а апокалипсические прогнозы теперь не выглядят такими уж невероятными. Подробности...
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«Голодающая» Соболь разогревает Навального

Судя по ее бурной митинговой активности, под «голодовкой» Соболь скрывается заурядная диетаФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Большинство кандидатов на выборах в Мосгордуму успешно прошли регистрацию, есть среди них и коммунисты, и «яблочники», и даже сторонники Навального. А радикальное меньшинство – те, кто не собрал нужных подписей в свою поддержку, организуют митинги протеста. Есть ли у них шансы добиться от избиркома регистрации через давление «улицы»? Подробности...
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Современная жизнь резко меняет традиции чеченского общества

Чеченский танец строго регламентирован, и горе тому, кто посмеет внести в него измененияФото: Елена Афонина/ТАСС
Исполняемые в Чечне песни должны строго соответствовать местной культурной традиции – и напоминание об этом от одного из чеченских чиновников вызвало на днях изрядный скандал. Однако какова она, эта традиция? Чем чеченский народ принципиально отличается от других? И можно ли сказать, что под влиянием современной жизни чеченцы стремительно меняются? Подробности...
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Анатолий Шарий: Новая Рада не продержится до конца срока

«Думаю, что многие избиратели очень скоро поймут, что именно они сделали», – заметил ШарийФото: из личного архива
Благодаря партии Зеленского в Верховную раду попало много людей, не имевших прежде никакого отношения к политике. Они станут горьким разочарованием для избирателей уже в самое ближайшее время. Такое мнение высказал в интервью газете ВЗГЛЯД украинский медиаэксперт и блогер, создавший собственную политическую партию, Анатолий Шарий. Он рассказал, как будет дальше развиваться ситуация на Украине. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Громкий голод оппозиции

Максим Соколов, публицист
Необходимым условием для успешного голодного протеста является абсолютная вера публики в то, что голодовка – это всерьез. Люди не очень любят, когда их держат за болванов. Поэтому мало кто всерьез воспринимает голодовку Соболь. Подробности...
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Девятый круг ада для одноразовых

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Сегодня нам кажется, что предатели Родины – это что-то из прошлого или голливудских боевиков. Что-то, что не имеет отношения к нашей ежедневной реальной жизни. Мы слишком расслабились. И тут появилась возможность вылечиться от излишней наивности. Подробности...
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Плохим танцорам избирком мешает

Александр Брод, Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Московские выборы обретают какие-то странные формы: кандидаты, которых не зарегистрировали, пытаются надавить на избиркомы и общественность митингами и протестами. В Центризбиркоме справедливо считают, что так делать нельзя. Подробности...
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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              Зеленского похвалили за невмешательство в дела Церкви

              24 июля 2019, 10:05

              Текст: Евгения Шестак

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              Украинский лидер Владимир Зеленский не вмешивается в дела Церкви в отличие от экс-президента Петра Порошенко, и «это делает ему честь», заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

              По его словам, Патриарху Варфоломею обещали Порошенко останется у власти и «доведет до конца дело насильственного вовлечения в новосозданную автокефалию», передает РИА «Новости».

              «Порошенко у власти не остался, а новый президент Украины не вмешивается в церковные дела, и это делает ему честь. Каждый должен заниматься своим делом: политики политикой, а церковные деятели церковными делами», – сказал митрополит Иларион.

              Он также отметил, что Порошенко обещал создать ставропигий под непосредственным началом Патриарха Варфоломея, но обещание было выполнено не полной мере.

              «Тот храм, который Порошенко выделил под Константинопольский «экзархат», стоит в лесах, паствы там нет, и так называемый «экзарх» скучает и бездействует», – отметил митрополит Иларион.

              По его словам, Патриарх Константинопольский Варфоломей отказался созывать всеправославный синаксис (собрание) по украинскому вопросу, поскольку уверен, что поместные православные церкви мира не поддержат его действия.

              Митрополит подчеркнул, что в результате неканонического вмешательства патриарха Варфоломея в украинское православие «авторитет Константинопольского патриарха в православном мире существенно подорван», а «раскол на Украине так и остается не уврачеванным».

              «Не удалось объединить не только всех православных верующих Украины, но даже раскольников между собой. Так называемый «объединительный собор», прошедший в Киеве в декабре, обеспечил слияние двух групп раскольников в одну, и это было представлено как выдающееся достижение. Что мы видим несколько месяцев спустя? Что раскол раскололся внутри себя», – церковный представитель.

              В свою очередь, гонения на каноническую Украинскую православную церковь со стороны прежней власти и раскольников только укрепили ее единство и сплоченность.

              Ранее РПЦ призвала расследовать дискриминацию прихожан УПЦ и нападения на храмы.

              До этого глава раскольнической неканонической церковной структуры Филарет Денисенко заявил о несогласии с названием Православная церковь Украины для поместной церкви. Также он отказался считать «объединительный собор» украинским и заявил о разделении «новой украинской церкви».

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