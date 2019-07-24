Зеленского похвалили за невмешательство в дела Церкви

Украинский лидер Владимир Зеленский не вмешивается в дела Церкви в отличие от экс-президента Петра Порошенко, и «это делает ему честь», заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

По его словам, Патриарху Варфоломею обещали Порошенко останется у власти и «доведет до конца дело насильственного вовлечения в новосозданную автокефалию», передает РИА «Новости».

«Порошенко у власти не остался, а новый президент Украины не вмешивается в церковные дела, и это делает ему честь. Каждый должен заниматься своим делом: политики политикой, а церковные деятели церковными делами», – сказал митрополит Иларион.

Он также отметил, что Порошенко обещал создать ставропигий под непосредственным началом Патриарха Варфоломея, но обещание было выполнено не полной мере.

«Тот храм, который Порошенко выделил под Константинопольский «экзархат», стоит в лесах, паствы там нет, и так называемый «экзарх» скучает и бездействует», – отметил митрополит Иларион.

По его словам, Патриарх Константинопольский Варфоломей отказался созывать всеправославный синаксис (собрание) по украинскому вопросу, поскольку уверен, что поместные православные церкви мира не поддержат его действия.

Митрополит подчеркнул, что в результате неканонического вмешательства патриарха Варфоломея в украинское православие «авторитет Константинопольского патриарха в православном мире существенно подорван», а «раскол на Украине так и остается не уврачеванным».

«Не удалось объединить не только всех православных верующих Украины, но даже раскольников между собой. Так называемый «объединительный собор», прошедший в Киеве в декабре, обеспечил слияние двух групп раскольников в одну, и это было представлено как выдающееся достижение. Что мы видим несколько месяцев спустя? Что раскол раскололся внутри себя», – церковный представитель.

В свою очередь, гонения на каноническую Украинскую православную церковь со стороны прежней власти и раскольников только укрепили ее единство и сплоченность.

Ранее РПЦ призвала расследовать дискриминацию прихожан УПЦ и нападения на храмы.

До этого глава раскольнической неканонической церковной структуры Филарет Денисенко заявил о несогласии с названием Православная церковь Украины для поместной церкви. Также он отказался считать «объединительный собор» украинским и заявил о разделении «новой украинской церкви».

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