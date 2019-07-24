Загитова подарила премьер-министру Японии игрушечную собаку

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Россия не готова к наплыву китайцев

Китайские туристы - самые желанные для экономики страныФото: Александр Кулебякин/Интерпресс/ТАСС
К китайским туристам сложилось непростое отношение – они ходят толпами, шумят. На Байкале жалуются на горы мусора от них, а в Кремле застали китайца, справляющего нужду. Есть мнение, что наш бюджет не получает от китайских туристов ни копейки – за все уплачено в Китае, а покупки здесь они совершают через свою платежную систему. Что делать России с этим миллионом туристов в год? Подробности...
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«Голодающая» Соболь разогревает Навального

Судя по ее бурной митинговой активности, под «голодовкой» Соболь скрывается заурядная диетаФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Большинство кандидатов на выборах в Мосгордуму успешно прошли регистрацию, есть среди них и коммунисты, и «яблочники», и даже сторонники Навального. А радикальное меньшинство – те, кто не собрал нужных подписей в свою поддержку, организуют митинги протеста. Есть ли у них шансы добиться от избиркома регистрации через давление «улицы»? Подробности...
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Современная жизнь резко меняет традиции чеченского общества

Чеченский танец строго регламентирован, и горе тому, кто посмеет внести в него измененияФото: Елена Афонина/ТАСС
Исполняемые в Чечне песни должны строго соответствовать местной культурной традиции – и напоминание об этом от одного из чеченских чиновников вызвало на днях изрядный скандал. Однако какова она, эта традиция? Чем чеченский народ принципиально отличается от других? И можно ли сказать, что под влиянием современной жизни чеченцы стремительно меняются? Подробности...
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Национальные комплексы японцев обрекли на смерть дельфинов и китов

Японское правительство выступает «крышей» китобоев-браконьеров назло остальному мируФото: Kyodo/Reuters
Во вторник отмечается Всемирный день китов и дельфинов, учрежденный по случаю отказа человечества от охоты на этих животных, чей интеллект, как считается, уступает только интеллекту людей. Есть лишь одна страна, упрямо игнорирующая запреты на добычу китообразных – Япония: ее китобои официально вернулись к своему промыслу в июле этого года. Но что заставляет Японию идти против всего остального мира?  Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Девятый круг ада для одноразовых

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Сегодня нам кажется, что предатели Родины – это что-то из прошлого или голливудских боевиков. Что-то, что не имеет отношения к нашей ежедневной реальной жизни. Мы слишком расслабились. И тут появилась возможность вылечиться от излишней наивности. Подробности...
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Плохим танцорам избирком мешает

Александр Брод, Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Московские выборы обретают какие-то странные формы: кандидаты, которых не зарегистрировали, пытаются надавить на избиркомы и общественность митингами и протестами. В Центризбиркоме справедливо считают, что так делать нельзя. Подробности...
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Церковный раскол – это история падшего человеческого рода

Сергей Худиев, публицист, богослов
В эти дни отмечается 965 лет Великого раскола, в ходе которого Вселенская церковь разделилась на Православную и Католическую. В учебниках его отсчитывают от событий 1054 года. Попробуем вспомнить, что нас разделяет и что объединяет. Подробности...
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      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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              Загитова подарила премьер-министру Японии игрушечную собаку

              24 июля 2019, 07:15

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Российская фигуристка Алина Загитова встретилась с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который ранее подарил ей собаку породы акита-ину, в его резиденции.

              «Я очень рад принять вас в своей резиденции. Хочу поздравить вас с успехами в фигурном катании. Также мне приятно смотреть, как растет Масару (собака акита-ину, которую два года назад Загитовой преподнесли власти японской префектуры Акита и сам премьер)», – передает ТАСС слова Абэ.

              Японский премьер также пригласил Загитову вместе с собакой приехать в Акиту.

              «Жители префектуры с нетерпением ждут, когда вы вместе с Масару сможете приехать на историческую родину», – отметил Абэ.

              Загитова поблагодарила премьера за приглашение, но сказала, что собака плохо переносит перелеты и ей хотелось бы везти ее в салоне, а не в багаже. Абэ на это пообещал решить вопрос.

              В завершение встречи Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевого акито-ину.

              «Это мне вместо Масару», – пошутил премьер.

              Напомним, в мае 2018 года российская фигуристка Алина Загитова получила «приз» за победу на Олимпиаде в Южной Корее – щенка японской породы акита-ину.

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