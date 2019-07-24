Загитова подарила премьер-министру Японии игрушечную собаку

Российская фигуристка Алина Загитова встретилась с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который ранее подарил ей собаку породы акита-ину, в его резиденции.

«Я очень рад принять вас в своей резиденции. Хочу поздравить вас с успехами в фигурном катании. Также мне приятно смотреть, как растет Масару (собака акита-ину, которую два года назад Загитовой преподнесли власти японской префектуры Акита и сам премьер)», – передает ТАСС слова Абэ.

Японский премьер также пригласил Загитову вместе с собакой приехать в Акиту.

«Жители префектуры с нетерпением ждут, когда вы вместе с Масару сможете приехать на историческую родину», – отметил Абэ.

Загитова поблагодарила премьера за приглашение, но сказала, что собака плохо переносит перелеты и ей хотелось бы везти ее в салоне, а не в багаже. Абэ на это пообещал решить вопрос.

В завершение встречи Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевого акито-ину.

«Это мне вместо Масару», – пошутил премьер.

Напомним, в мае 2018 года российская фигуристка Алина Загитова получила «приз» за победу на Олимпиаде в Южной Корее – щенка японской породы акита-ину.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД