Шойгу стал наставником финалиста «Лидеров России»

Глава Минобороны России Сергей Шойгу стал наставником замдиректора Ассоциации развития кластеров и технопарков России Леонида Данилова в конкурсе управленцев «Лидеры России». Министр провел встречу с Даниловым, на которой выразил надежду, что Данилов получит хороший опыт работы.

«Из предложенного нам количества лучших кандидатов, которые являются финалистами конкурса «Лидеры России», остановились на вашей кандидатуре в части наставничества. Попробуем что-то передать из того, что мы уже умеем. Думаю, у нас получится хорошая работа и хороший контакт в этом совместном, как сейчас принято говорить, проекте», – сказал Шойгу, передает телеканал «Звезда».

Как подчеркнул министр, он рассчитывает, что Данилов получит хороший опыт работы, который будет востребован в дальнейшей профессиональной деятельности.

В 2017-2018 годах Данилов совместно с представителями Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России участвовал в подготовке мероприятий программ международных военно-технических форумов «Армия».

Он также принимал активное участие в выработке предложений по дальнейшему развитию ФГАУ «Военный инновационный технополис «Эра» в части взаимодействия с промышленными кластерами и технопарками России.

Шойгу второй раз выступает в качестве наставника в конкурсе. Предыдущими его подопечными были министр инвестиций и инноваций Московской области Михаил Ан и заместитель начальника военного технополиса «Эра» Антон Силинин.