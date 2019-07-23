Отдыхавшие в палатках под Хабаровском дети рассказали о лагере

Дети, отдыхавшие в сгоревшем лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, рассказали, как в лагере соблюдались правила безопасности.

Девочка по имени Анна из Хабаровского края была в лагере во время второй смены – с 18 по 18 июля, сообщает «Ридус». По ее словам, лагерь делился на коттедж (четыре корпуса), гостиницу и сам палаточный городок. При этом в коттеджах вожатых на отряд было двое, по ночам за ситуацией следили ночные вожатые. Однако, как обстояла ситуация в палаточном лагере, девочка не знает.

Анна уточнила, что была в палатках один раз. «Тепловых пушек или обогревателей я не видела, там были только обычные батареи, которые обычно находятся в квартире», –сказала она.

С ее слов, нарушений правил безопасности она не наблюдала. «Нарушений правил безопасности я не видела, наоборот, даже очень тщательно следили, чтобы с детьми ничего не случилось. Огнетушители висели везде: в каждой комнате коттеджа стоял огнетушитель, по маркировкам новый, буквально майский. Если бы не инцидент, я бы еще обязательно приехала в лагерь на осеннюю смену и летнюю», –добавила она.

Между тем, «Московский комсомолец» со ссылкой на 15-летнего Алексея, отдыхавшего в лагере, сообщает, что обогревательные «пушки» находились во всех палатках, но днем их не включали, только по ночам, когда становилось прохладно. «Нас предупредили, что ее нужно включать только на ночь, днем не трогать. Известили, чтобы близко к ним вещи не подносили. … Предупредили – перед сном включите, обогрейте комнату, а потом лучше выключите. … Мы сами включали и грелись, когда совсем холодно было. Никто не проверял», – вспомнил юноша.

Он добавил, что тепловые пушки пришлось установить из-за «проблем с котельной». «Котельная грела, но ее не хватало на все палатки. Говорили, что палаток должно быть в два раза меньше, тогда бы проблем не возникло и пушки не потребовались бы», –добавил Алексей.

По словам подростка, не все дети сушили вещи на обогревателе. «Обычно нет. Для этого в лагере оборудовали специальные сушилки. Но так как жили по восемь человек в палатке, все вещи не помещались на сушку. Наверное, девочка поэтому и решила воспользоваться пушкой», – предположил Алексей.

Объясняя, почему одни дети жили в палатках, а другие – в корпусах, подросток рассказал, что путевки в коттеджи стоили на 10 тыс. дороже, чем в палатки – около 25 тыс. рублей.

Другой подросток, 14-летний Николай, который провел в лагере первые две смены, рассказал, что тоже жил в палаточном лагере. «Палатки располагаются близко друг у другу. Выходов из этого городка – всего два. Около каждого стоят по два огнетушителя. Больше огнетушителей в лагере я не видел. Обогревающие пушки нам выдали на четвертый день проживания. Как ими попользоваться – не объяснили. Сказали: «В коробках есть инструкция, сами почитайте». Дополнительный инструктаж не проводили», – вспомнил он.

Число погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае увеличилось до четырех человек. Все погибшие – дети.

Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров: из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены. При этом пожарных вызвали поздно – сотрудники лагеря пытались потушить возгорание самостоятельно.

СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Директор лагеря Максим Кузнецов задержан.

Власти Хабаровского края в среду объявят траур по погибшим.