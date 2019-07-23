ОБСЕ намерена продолжать работу с Радой по закону о госязыке

ОБСЕ будет продолжать работать с новоизбранным парламентом Украины по закону о государственном языке, сообщил верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер.

«Мы продолжим сотрудничество с институтами. Сейчас там новая Рада и мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, с Донбассом ситуация складывается специфически, поскольку решения должны приниматься в контексте Минских соглашений.

«В целом мы всегда придерживаемся того, что правительства должны уважать права национальных меньшинств», – сказал Завьер.

Он также подчеркнул, что госязык играет основную роль в объединении общества, однако и нацменьшинствам нужно давать возможность использовать свои родные языки.

ООН и ОБСЕ раскритиковали украинский закон о госязыке, который 16 июля вступил в силу. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.

В воскресенье на Украине прошли парламентские выборы, они были признаны состоявшимися.

По последним данным, партия Зеленского «Слуга народа» сохраняет лидерство с 43,13% голосов, на втором месте «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко (13,05%), на третьем месте партия «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко – 8,18%.

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