Отстранен машинист, подвезший попутчика в кабине

Машиниста, который «подбросил» попутчика из Санкт-Петербурга до Москвы в кабине машиниста, руководство отстранило от работы, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (филиал ОАО «РЖД»).

«Служебная проверка подтвердила факт провоза членами локомотивной бригады в кабине локомотива посторонних лиц. Машинисту и помощнику машиниста, нарушившим служебные инструкции, вынесено дисциплинарное взыскание. Машинист в настоящее время отстранен от работы. В дальнейшем будет рассмотрен вопрос о продолжении его работы в ОАО «РЖД», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в ОЖД организовали работу по профилактике подобных случаев: для локомотивных бригад проводятся дополнительные инструктажи, а поезда перед отправлением проходят дополнительные проверки, передает РИА «Новости».

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что 15 июля москвич забронировал поездку до Москвы через сервис BlaBlaCar за 1,3 тыс. рублей. Однако вместо машины ему предложили проехать в кабине поезда. После этого ОЖД начала проверку информации и подтвердила факт провоза пассажира машинистом.