Ростех сообщил о почти 100% выполнении гособоронзаказа в 2018 году

Гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов представил годовой отчет президенту Владимиру Путину. В нем он отметил, что Ростех выполнил гособоронзаказ на 99,6%.

«За 2018 год предприятиям Ростеха удалось добиться неплохих результатов и в сфере гособоронзаказа, и военно-технического сотрудничества, и диверсификации оборонных предприятий. Уровень исполнения гособоронзаказа предприятиями корпорации составил 99,6%. Это выше, чем средний уровень по стране, – он колеблется от 97 до 98%», – сказал Чемезов, сообщается на сайте президента России.

Он также ответил на вопрос Путина о ситуации с тракторными заводами. «На тракторных заводах убытки были намного больше – 106 миллиардов рублей. Объем собственных средств, который был направлен на финансовое оздоровление предприятий, составил 16 миллиардов рублей. Это мы свои собственные средства из фонда финансового оздоровления направили на поддержку предприятий этого тракторного холдинга», – сообщил Чемезов.

Глава Ростеха отметил, что ситуация в компании стабилизировалась. «Принятые меры позволили не допустить срыва исполнения тех обязательств, которые взяли на себя тракторные заводы и перед государственными заказчиками, и зарубежными», – пояснил он.

Напомним, летом 2018 года сообщалось, что Сергей Чемезов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву, предупредив о риске остановки производства «Тракторных заводов» в связи с планами ВЭБа пересмотреть условия финансового оздоровления концерна. Позже сообщалось, что «Тракторные заводы» решено передать частному инвестору.