Врачи рассказали о состоянии Инны Чуриковой

Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым, рассказали в больнице.

«Состояние пока тяжелое, температура вечером – 36,6, на утро – 36,2», – передает РИА «Новости» сообщение источника.

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что Чурикова находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Очевидец падения актрисы Инны Чуриковой со сцены Анна Душутина рассказала, что артистка оступилась и упала в самом конце спектакля.