США решили отправить астронавтов на Луну и оставить их там

Соединенные Штаты намерены в 2024 году отправить астронавтов на Луну и «оставить их там» на некоторое время, заявил американский вице-президент Майк Пенс.

«На этот раз, когда мы полетим на Луну, мы не осуществим визит – мы останемся на ней», – сказал он, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS.

По его словам, Вашингтон на «100%» привержен этой цели, и надеется использовать полученный опыт в будущем при отправке человека на Марс.

«Мы понимаем, что к тому времени, когда мы полетим на Марс – а американцы полетят на Марс – нам нужно будет разработать новые технологии, новое оборудование и приобрести новый опыт, который мы можем получить лишь на Луне. И президент полностью поддерживает ее (миссию «Артемида»). Это одна из причин, почему мы поставили цель возвратить американских астронавтов на Луну через пять лет и затем уже полететь на Марс», – пояснил вице-президент.

Пенс также выразил уверенность, что США смогут осуществить высадку человека на красную планету еще при его жизни.

Весной Пенс уже говорил, что американцы вернут себе лидерство в космической гонке и вернутся на поверхность Луны в ближайшие пять лет. Он заверил, что США якобы обладают соответствующими технологиями. Эксперт-американист Виктор Олевич в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил заявление американской стороны по Луне.

Напомним, 20 июля исполнилось 50 лет с момента высадки американцев на Луне. Однако уже в тот момент у скептиков возникли подозрения, что вся программа американской высадки на Луну была одной огромной мистификацией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему же версия о «лунном заговоре» столь же живуча, как и версия о «лунной победе».

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