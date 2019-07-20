«Суперджет» c поврежденным стеклом кабины пилотов сел во Владивостоке

«Суперджет» приземлился во Владивостоке с лопнувшим стеклом в кабине пилота.

Самолет выполнял регулярный рейс из корейского города Ян во Владивосток, сообщает «Интерфакс».

Известно, что перед посадкой во Владивостоке командир SSJ-100 сообщил о растрескивании лобового стекла в кабине пилотов, после чего было принято решение не прерывать полет и совершить посадку в запланированном аэропорту.

На борту самолета находились порядка 70 пассажиров и семь членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Ранее у «Суперджета» рейсом Уфа – Москва при посадке в Шереметьево сработал датчик неисправности системы наддува кабины.