«Суперджет» c поврежденным стеклом кабины пилотов сел во Владивостоке

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20 июля, суббота  |  Последнее обновление — 20:09  |  vz.ru
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Россия заработает на любви Европы к зеленой энергетике

Существование возобновляемых источников энергии невозможно без традиционнойФото: Egon Bomsch/Global Look Press
В Германии впервые из энергии солнца, ветра, воды и биомассы произвели больше электроэнергии, чем на атомных и угольных станциях. Парадоксально, но эта мода Европы на зеленую энергетику в перспективе может помочь Газпрому зарабатывать больше. Но как это возможно?  Подробности...
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«Голодающая» Соболь разогревает Навального

Судя по ее бурной митинговой активности, под «голодовкой» Соболь скрывается заурядная диетаФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Большинство кандидатов на выборах в Мосгордуму успешно прошли регистрацию, есть среди них и коммунисты, и «яблочники», и даже сторонники Навального. А радикальное меньшинство, – те, кто не собрал нужных подписей в свою поддержку, – организуют митинги протеста. Есть ли у них шансы добиться от избиркома регистрации через давление «улицы»? Подробности...
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Почему Иран не отпускает российских моряков

Судьба российских моряков с танкера Stena Impero сейчас в руках ИранаФото: Stena Bulk/Reuters
Среди членов экипажа британского судна Stena Impero оказались трое россиян. Танкер задержали власти Ирана после того, как тот столкнулся с рыболовецкими судами. Весь экипаж остается на борту Stena Impero, с которым не удается установить связь. В России пообещали добиваться скорейшего освобождения моряков. Каковы шансы на успех и есть ли у Ирана право удерживать Stena Impero? Подробности...
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Русофобия поставила Польшу в невыгодное положение

10 лет назад Владимир Путин приезжал на церемонию у монумента на ВестерплаттеФото: Kacper Pempel/Reuters
Польские власти подтвердили, что считают неуместным присутствие Владимира Путина на памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала II Мировой войны, которые пройдут в Гданьске 1 сентября. Польское руководство последовательно в своей русофобии, хотя такая политика уже становится опасной для самой Варшавы. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Секта «налунунелетальщиков» и всемирный поход гендерастов

Дмитрий Юрьев, политолог
«Земля плоская», картофельные бунты, антипрививочники — маргиналы становились на пути прогресса всегда. Американцы летали на Луну – успокойтесь уже. Не о чем тут спорить, а можно только гордиться человечеством, как таковым. Подробности...
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Президент Украины между реальными пацанами и американской мечтой

Глеб Простаков, журналист
Судя по всему, Владимиру Зеленскому готовят роль молодого картонного президента при сильных регентах – представителях США и местной олигархии. На основные должности в государстве ему просто не дадут назначить своих людей. Подробности...
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Чувствительность России к оскорблениям – результат жестокого опыта

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Нельзя всем все прощать и не обращать внимания на выпады против нашей страны. Как и нельзя заряжать «Тополя-М» на каждый глупый выкрик какой-нибудь габунии. Надо реагировать на все, но с позиции сильного. Подробности...
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      В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуны
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              «Суперджет» c поврежденным стеклом кабины пилотов сел во Владивостоке

              20 июля 2019, 19:05

              Текст: Евгения Шестак

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              «Суперджет» приземлился во Владивостоке с лопнувшим стеклом в кабине пилота.

              Самолет выполнял регулярный рейс из корейского города Ян во Владивосток, сообщает «Интерфакс».

              Известно, что перед посадкой во Владивостоке командир SSJ-100 сообщил о растрескивании лобового стекла в кабине пилотов, после чего было принято решение не прерывать полет и совершить посадку в запланированном аэропорту. 

              На борту самолета находились порядка 70 пассажиров и семь членов экипажа. Никто из них не пострадал.

              Ранее у «Суперджета» рейсом Уфа – Москва при посадке в Шереметьево сработал датчик неисправности системы наддува кабины.


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