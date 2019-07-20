Новый гендиректор «Рустави 2» решил не увольнять Габунию

Новый гендиректор телеканала «Рустави 2» Паата Салия заявил, что не планирует кого-либо увольнять, в том числе телеведущего Георгия Габунию, оскорбительно высказавшегося в адрес президента России Владимира Путина.

Салия заявил в эфире Palitra TV, что он не является «ни противником, ни сторонником» работы Габунии на «Рустави 2», передает Sputnik Грузия.

Он добавил, что на телеканале «все остаются на своих местах».

Напомним, 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства.

Сообщалось, что телеканал отказался увольнять Габунию.

После экс-гендиректор «Рустави 2» Николоз Гварамия в прямом эфире заявил о том, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести производителям, вывозящим продукцию в Россию. Позже он был уволен.

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