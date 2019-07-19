Тимошенко предложила законопроекты для будущего парламента

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила ряд первоочередных законопроектов для будущей коалиции в Верховной раде.

«Мы для коалиционного соглашения предлагаем свои восемь законодательных инициатив на первые 100 законодательных часов», – цитирует РИА «Новости» Тимошенко.

В первую очередь, Тимошенко предлагает принять законопроект о справедливой цене на газ. По ее мнению, газ собственной добычи должен быть направлен только на нужды населения.

Также предлагается ввести обязательное медицинское страхование. Для работающих людей должен оплачивать работодатель, для пенсионеров – государство.

Третий закон касается пенсионного обеспечения. По словам Тимошенко, более 80% пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного уровня – 3094 гривны (около 120 долларов). Эту ситуацию необходимо исправить, считает лидер партии.

Следующий законопроект предлагает повысить размер выплат при рождении ребенка: на первого ребенка выплачивать 50 тыс. гривен (около 1,9 тыс. долларов), на второго – 100 тыс. гривен (около 3,8 тыс. долларов), на третьего и последующего – 150 тыс. гривен (около 5,8 тыс. долларов).

Еще одной инициативой Тимошенко является продление моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

Кроме того, предложено принять пакет законов по предотвращению вывода доходов в оффшоры и детенизации страны. Тимошенко также считает, то нужно принять новый налоговый кодекс, который отменит 37 налогов, заменит НДС налогом на реализацию, налог на прибыль – налогом на выведенный капитал.

Также депутат предложила принять закон об отсутствии срока давности в преступлениях касательно обогащения на войне в Донбассе.

Ранее первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что «Слуга народа» может заключить договоренность о коалиции с партией Юлии Тимошенко «Батькивщина», однако с партией «Европейская солидарность» экс-президента страны Петра Порошенко однозначно нет.

Напомним, внеочередные парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля.

Последний опрос показал, что партия «Слуга народа» все еще остается лидером в списке, за нее планируют отдать голоса 41,5 % среди тех, кто намерен принимать участие в голосовании и уже определились с выбором. За партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,5%, за партию «Голос» Святослава Вакарчука – 8,8%

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