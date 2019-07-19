Обращение СПЧ в Мосгоризбирком назвали фальсификацией

Публичное обращение постоянной комиссии СПЧ по избирательным правам в Мосгоризбирком с требованием зарегистрировать всех кандидатов с нужным числом подписей является примером фальсификации и не соответствует документу, принятому членами Совета по этому вопросу, сообщил член указанной комиссии СПЧ Игорь Борисов.

«Я удивлен появлением этого заявления на сайте СПЧ. У нас сайт, который должен отражать информацию, принятую решением Совета, однако появилась информация фактически от одного лица, подписанная (Ильей) Шаблинским, председателем постоянной комиссии по избирательным правам», – рассказал Борисов в комментарии РАПСИ.

По его словам, ранее комиссия действительно рассматривался данный вопрос, однако текст, прошедший через голосование, не имеет ничего общего с опубликованным. Кроме того, за эту неделю и Борисов, и глава Совета Михаил Федотов обращались в Мосгоризбирком и «получили исчерпывающие ответы по ситуации, которые не вызвали нареканий с точки зрения исполнения требований действующего законодательства».

«Однако вчера вечером появляется документ, отличный от того, по которому мы работали. Его не поддержало большинство членов комиссии, и вдруг он появляется как решение постоянной комиссии по избирательным правам. Это пример действительных фальсификаций, которые происходят в рядах той либеральной общественности, которая что-то пытается требовать, выходя за рамки закона. Мы видим, что требования, которые превышают закон, это норма жизни у некоторых в том числе и правозащитников. То есть требование зарегистрировать кандидата, который не выполнил процедуры в обход закона и заявление, которое появилось в обход нормативных актов СПЧ, я думаю, это звенья одной цепи», – отметил Борисов.

Член СПЧ также добавил, что Совет намерен разобраться с этой ситуацией. «Сегодня у нас руководство и половина из тех, кто публично поддержал негативные отзывы, находится в ФРГ. Я думаю, по возвращению мы будем разбираться, потому что у нас деятельность открытая, и мы должны получить исчерпывающую информацию о том, как документ появился на сайте Совета», – заключил Борисов.

Ранее СМИ сообщили, что комиссия СПЧ по избирательным правам направила свое обращение в Мосгоризбирком, а члены комиссии призвали зарегистрировать всех кандидатов с нужным числом подписей.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.