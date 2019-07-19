Названа причина инцидента с Boeing в Шереметьево

Причиной задымления в самолете Boeing 747 компании NordWind в Шереметьево стало попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Елена Марковская.

Марковская сообщила, что по предварительным данным, «причиной инцидента является попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования воздушного судна при заборе воздуха и его дальнейшем поступлении в салон», передает ТАСС.

По ее словам, следов возгорания и пожара на борту воздушного судна не обнаружено, агрегаты самолета не повреждены.

Также сообщается, что угрозы здоровью пассажиров не было, медики не зафиксировали у обратившихся признаки удушения и отравления дыхательных путей.

«Следует отметить, что благодаря слаженным и умелым действиям экипажа воздушного судна эвакуация пассажиров прошла в штатном режиме. Всем обратившимся была незамедлительно оказана психологическая и медицинская помощь», – сказала представитель управления.

Доследственная проверка по факту инцидента продолжается.

Между тем представитель экстренных служб столицы сообщил, что двое пассажиров, эвакуированных из самолета по надувным трапам, были госпитализированы с легкими травмами, передает РИА «Новости».

Всего пострадали восемь человек, шестеро получили медицинскую помощь амбулаторно.

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Отмечается, что последствия ЧП устраняла крупная группировка спасателей: 71 человек при 19 спецмашинах.

Ранее авиарейс Москва – Ереван компании NordWind задержали в связи с сигналом о задымлении.

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