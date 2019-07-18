Захарова опровергла заявления американских дипломатов о визах для учителей

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что заявления американских дипломатов о требованиях министерства по оформлению дипломатических паспортов для учителей не соответствует действительности.

«Американская сторона запрашивала визы для учителей как для сотрудников посольства США в Москве. Российская сторона объясняла, что это нарушение: либо учителя являются сотрудниками посольства, и тогда школа должна действовать на территории диппредставительства, либо учителя не обладают дипломатическим статусом, и тогда школу нужно зарегистрировать в соответствии с российским законодательством», – сообщила Захарова в своем Facebook.

Она добавила, что попытки провести параллели между российской школой в Вашингтоне и американской в Москве не имеют перспективы, поскольку российская расположена на территории посольства. Российская школа в Нью-Йорке находится на территории жилого комплекса при Постпредстве.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты развязали против России визовую войну.

Накануне американское издание The New York Times выступило с утверждением, что власти России якобы не выдали визы 30 преподавателям московской Англо-американской школы для детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

В МИД сообщения американских СМИ на эту тему назвали откровенной ложью и шулерством.