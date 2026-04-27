  Песков сообщил о приглашении ряда иностранных лидеров на парад 9 Мая
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    27 апреля 2026, 07:59 • Новости дня

    За ночь над Россией уничтожили три украинских БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника в ночь с воскресенья на понедельник над Россией, сообщило Минобороны.

    Все три беспилотника нейтрализовали над Брянской областью, указало ведомство в Max.

    Они относились к самолетному типу.

    Ранее сообщалось, что за неделю над Россией уничтожили 2,7 тыс. украинских БПЛА.

    26 апреля 2026, 18:46 • Новости дня
    На Украине сообщили о ликвидации продюсера Квитки из бригады «Эдельвейс»

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский кастинг-директор Виктория Боброва с позывным «Квитка», вступившая в ряды ВСУ, уничтожена в зоне боевых действий, сообщило украинское издание «Детектор медиа».

    В зоне проведения спецоперации ликвидирована украинская продюсер Виктория Боброва, служившая в десятой отдельной штурмовой бригаде ВСУ «Эдельвейс», передает РИА «Новости». До начала службы она была известна как кастинг-директор.

    Боброва пополнила ряды украинской армии в июне 2024 года. Ее подразделение носит название «Эдельвейс», которое вызывает прямые исторические ассоциации.

    Во время Второй мировой войны имя «Эдельвейс» принадлежало первой горнопехотной дивизии нацистской Германии. Это формирование участвовало в депортации евреев, казнях военнопленных и карательных операциях против партизан в ряде европейских стран, включая Югославию и Италию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие уничтожили опорный пункт десятой горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» в ДНР.

    В зоне проведения специальной военной операции бойцы ликвидировали медийную украинскую снайпершу Ангелину Васильченко.

    Французское издание Le Monde опубликовало расследование о сотнях симпатизирующих нацизму солдат в рядах украинской армии.

    26 апреля 2026, 11:36 • Новости дня
    Украинский Ан-28 оснастили дронами-перехватчиками
    @ Oleg V. Belyakov/airliners.net/wikipedia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский самолет Ан-28 получил возможность запускать два типа перехватчиков-дронов для борьбы с российскими беспилотниками, пишет The War Zone.

    Украинские турбовинтовые самолеты Ан-28 начали запускать перехватывающие беспилотники непосредственно с борта для борьбы с российскими дронами, сообщает The War Zone. Ранее была обнародована видеозапись Ан-28 с подфюзеляжными кронштейнами для двух типов дронов – украинских SkyFall P1-Sun и американских Merops AS-3 Surveyor.

    Оба типа перехватчиков представляют собой небольшие и относительно недорогие дроны, способные преследовать и поражать цели, аналогичные российским «Гераням».

    P1-Sun используют модульный 3D-печатный корпус, могут работать на высоте до 5 тыс. метров и развивать скорость до 450 км/ч.

    Merops AS-3 Surveyor подходит для борьбы с более сложными целями и может работать автономно либо под дистанционным управлением. Дрон несет боевую часть, поражая цель либо прямым столкновением, либо подрывом на близком расстоянии. По данным армии США, стоимость одного такого аппарата около 15 тыс. долларов, но при увеличении выпуска может снизиться до 3–5 тыс. долларов.

    Запуск перехватчиков с борта самолета имеет ряд преимуществ: минимальное время реагирования, увеличенная дальность и высота полета, а также возможность выбора типа вооружения под конкретную угрозу. Малые размеры перехватчиков позволяют вооружать ими легкие самолеты и даже вертолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные приспособили транспортные самолеты Ан-28 с пулеметами для ночного перехвата российских беспилотников. Глава Армии США Дэниел Дрисколл отметил эффективность недорогих дронов-перехватчиков Merops на украинском театре военных действий. Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил о запусках аппаратов P1-Sun с бортов Ан-28 для противодействия российским «Гераням».

    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    26 апреля 2026, 17:31 • Новости дня
    Глава МИД Эстонии потребовал от России вернуть Украине энергообъекты

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия должна вернуть Украине все ее энергообъекты.

    Он подчеркнул, что войска России должны быть немедленно выведены со всех украинских объектов энергетической инфраструктуры, а Украина должна получить полный контроль над ними, передает РИА «Новости».

    Министр также выступил за введение более жестких санкций в отношении российского энергетического сектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к началу апреля на Украине смогли восстановить менее половины поврежденных мощностей электрогенерации.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.

    26 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Российские войска продвинулись к Доброполью в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России продолжают успешное наступление, продвигаясь по трассе в районе Новоалександровки и на славянском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Российские подразделения развивают успех в Донецкой народной республике, продвигаясь к Доброполью, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил глава региона Денис Пушилин.

    «На добропольско-красноармейском направлении также наши военнослужащие продвигаются в направлении Доброполье по трассе в районе Новоалександровки», – сообщил он.

    Кроме того, глава ДНР сообщил об успехах на славянском направлении. По его словам, бойцы продвигаются в районе села Рай-Александровка, а также зафиксированы успехи около Калеников. При этом тяжелые бои продолжаются в районе населенного пункта Кривые Луки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовые подразделения зашли на окраины населенного пункта Белицкое в ДНР.

    Вооруженные силы России улучшили свои позиции в районе Нового Донбасса.

    После освобождения Павловки и Александровки российская армия продвинулась в сторону Доброполья и Оскольского водохранилища.

    26 апреля 2026, 13:48 • Новости дня
    Лавров: Зеленский получает удовольствие от возрождения нацизма
    Tекст: Дарья Григоренко

    Нацизм снова поднимает голову, и Владимир Зеленский, ощущая себя во главе этого процесса, получает удовольствие, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью информационной службе «Вести».

    По словам Лаврова, «Зеленский, по-моему, получает огромное удовольствие, ощущая себя во главе этого процесса», передает РИА «Новости».

    Министр также выразил мнение, что заявления Зеленского о защите Европы не принесут положительных результатов. Он отметил, что Зеленский открыто говорит о наличии самой крупной армии в Европе, но, по мнению Лаврова, подобные амбиции могут плохо закончиться.

    Лавров обратил внимание, что киевский режим требует от Евросоюза немедленно назвать дату вступления Украины в ЕС. Министр подчеркнул, что речь идет о государстве, возглавляемом, по его словам, нацистским режимом, который полностью запретил русскую культуру и каноническую православную церковь.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил усиление идеологии нацизма в ряде европейских стран, включая Германию, Прибалтику и Финляндию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил о возрождении нацистской философии в нескольких европейских странах.

    26 апреля 2026, 13:22 • Новости дня
    Песков: Киеву нужно набраться воли и принять решения для выхода на договоренности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия неоднократно подчеркивала, что Киеву необходимо проявить волю и принять решения для достижения договоренностей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил: «Мы из Москвы неоднократно говорим о том, чтобы в Киеве набрались воли и приняли те решения, которые вы должны принять, чтобы выйти на договоренности», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только на этапе окончательного согласования договоренностей между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что для украинских властей участие во внешних конфликтах стало приоритетнее мирных инициатив для Украины.

    26 апреля 2026, 16:51 • Новости дня
    Почти 60 тыс. жителей Киевской области остались без света

    Tекст: Дарья Григоренко

    Почти 60 тыс. потребителей в Киевской области Украины остаются без электричества из-за сильной непогоды, сообщила областная военная администрация.

    В администрации заявили: «Сильный град, дождь и порывы ветра привели к массовым отключениям электроэнергии в области. В настоящее время почти 60 тыс. потребителей остаются без света. Из-за стихии были повреждены 80 линий среднего напряжения», передает ТАСС.

    Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение пострадавших районов.

    Ранее генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил о введении экстренных отключений электричества в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, часть жителей Киева и Киевской области остались без света из-за аварии на оборудовании. В январе в Киеве и Киевской области вводили массовые аварийные отключения электроэнергии из-за сложных погодных условий.

    26 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    Сильный ветер оставил без света 24 села на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сильный ветер оставил без света более 10 тыс. абонентов в Ровненской области на западе Украины, сообщил глава Ровненской обладминистрации Александр Коваль.

    Сильный ветер стал причиной отключения электроснабжения в 24 населенных пунктах Ровненской области, сообщает ТАСС. Коваль сообщил, что без света остаются свыше 10 тыс. абонентов. Наиболее серьезно пострадали Ровненский и Дубенский районы. По словам Коваля, причиной аварии стали повреждения линий электропередачи из--за неблагоприятных погодных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, часть города Ровно осталась без электричества в результате аварии. Во Львовской области пострадали объекты критической энергетической инфраструктуры. Из-за сильной непогоды без электроснабжения оказались более 700 населенных пунктов Украины.

    26 апреля 2026, 15:38 • Новости дня
    В Румынии у границы с Украиной нашли обломки беспилотника

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обломки беспилотника были обнаружены в румынском уезде Тулча, недалеко от границы с Украиной, сообщило румынское оборонное ведомство.

    По данным министерства национальной обороны Румынии, фрагменты дрона нашли между населёнными пунктами Лункавица и Вэкэрень. Информация о находке поступила в воскресенье, однако кому принадлежал беспилотник, не уточняется, передает РИА «Новости».

    В оборонном ведомстве отметили: «Периметр был оцеплен сотрудниками министерства внутренних дел. Смешанная группа специалистов минобороны и службы разведки направляется на место для изучения ситуации и изъятия фрагментов для проведения экспертизы». В настоящее время район находки остается под контролем служб безопасности.

    Начато официальное расследование произошедшего. Этим занимается прокуратура при Апелляционном суде Констанцы.

    Ранее сообщалось, что в Бухаресте российскому послу Владимиру Липаеву выразили протест по поводу падения беспилотника в Галаце, причинившего ущерб частной и государственной собственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осколки беспилотника повредили пристройку к дому и электрический столб в румынском Галаце. Британия заявила, что боевая авиация Соединенного Королевства не пыталась перехватить неопознанный аппарат в районе Галаца.

    26 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    В Херсоне прогремели взрывы

    Tекст: Дарья Григоренко

    В подконтрольном Вооружённым силам Украины Херсоне в воскресенье были слышны взрывы, сообщили СМИ.

    Украинский телеканал «Общественное» пишет: «В Херсоне слышны взрывы», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Харькове и Днепропетровске на Украине произошли взрывы при объявленной воздушной тревоге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы также произошли в Николаеве и Сумах.

    26 апреля 2026, 22:25 • Новости дня
    В Харьковском метро мужчина открыл огонь из травматического оружия

    Tекст: Денис Тельманов

    В одном из вагонов метро на Украине мужчина устроил стрельбу из травматического оружия, ранив нескольких пассажиров.

    В Харькове неизвестный мужчина открыл стрельбу по пассажирам в метро, используя травматическое оружие, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Инцидент произошёл на одной из станций метро, когда злоумышленник начал стрелять по людям.

    О пострадавших и обстоятельствах произошедшего пока не сообщается. На месте работают правоохранительные органы, которые устанавливают детали случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Житомире мужчина бросил гранату в группу прохожих. В результате шесть человек получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу.

    26 апреля 2026, 16:23 • Новости дня
    Системы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над двумя регионами

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение семи часов дежурные расчеты противовоздушной обороны успешно перехватили вражеские дроны самолетного типа в небе над приграничными российскими субъектами.

    Атаки противника отражались в период с девяти утра до 16.00 по московскому времени, передает РИА «Новости». Целями массированных ударов стали территории Белгородской и Курской областей.

    «Двадцать шестого апреля с 09.00 до 16.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской и Курской областей», – говорится в официальном сообщении Министерства обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 24 апреля российские военные уничтожили десять украинских беспилотников над пятью регионами.

    Сутками ранее дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 154 вражеских дрона.

    До этого масштабного налета силы ПВО отразили атаку 155 аппаратов самолетного типа.

    26 апреля 2026, 22:03 • Новости дня
    ВСУ нанесли удары по Белгородской области, пострадала мирная жительница

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки дрона на сельхозпредприятие в Белгородской области травмы получила сотрудница, медицинская помощь ей была оказана на месте без госпитализации.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о продолжающихся атаках ВСУ на регион.

    «Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадала мирная жительница», – написал он в мессенджере Max.

    Сельхозпредприятие в хуторе Вязовской Краснояружского округа подверглось атаке дрона. Женщина, находившаяся на объекте, почувствовала ухудшение состояния и вызвала скорую помощь.

    Медики диагностировали у нее баротравму, оказали необходимую помощь, после чего она продолжила лечение амбулаторно. Госпитализация не потребовалась.

    В результате атаки дрона повреждены фасад и входная группа одного из корпусов предприятия.

    В Белгороде беспилотник атаковал социальный объект, была повреждена кровля здания.

    В Шебекино и селе Ржевка в результате воздушных атак повреждены автомобили, кровля и фасады зданий, а в селе Новая Таволжанка дрон уничтожил частный дом.

    Село Архангельское также подверглось обстрелу: выбиты окна и поврежден забор в частном доме.

    В Грайворонском округе город Грайворон атаковали вражеские беспилотники. В социальном объекте повреждено остекление, пострадали гаражи административного здания, а также два частных домовладения.

    В селе Гора-Подол атакой дронов повреждены автомобили, окна, фасады и кровли в частных домах, а в селе Замостье дрон сдетонировал возле дома, выбив окно.

    В других населенных пунктах области также были зафиксированы повреждения коммерческих и жилых объектов в результате атак дронов, в том числе в поселках Комсомольский и Дубовое, селах Илек-Пеньковка, Красная Яруга, Жданов и Святославка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины атаковали Шебекинский и Белгородский округа Белгородской области, в результате чего погиб один человек и пятеро получили ранения.

    Российские системы ПВО уничтожили 203 беспилотника самолетного типа над разными регионами страны и акваторией Черного моря.

    В результате атак украинских дронов в Белгородской области пострадали четверо мирных жителей, включая двоих детей с серьезными ранениями.

    27 апреля 2026, 06:49 • Новости дня
    Пушилин: ВСУ осознали угрозу из-за буферной зоны в Днепропетровской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Стремительное продвижение российских войск в Днепропетровской области заставило украинскую армию перейти к попыткам контратак, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Активные действия Вооруженных сил России на данном участке фронта вынудили Киев реагировать, сказал глава региона, передает ТАСС.

    Украинские военные пытаются остановить продвижение и переходят в контрнаступление.

    «Сложная работа, потому что противник почувствовал те угрозы, которые несет такое стремительное расширение буферной зоны. Уже на каких-то этапах мы продвигались быстро. Сейчас ситуация замедлилась, противник пытается контратаковать», – рассказал Пушилин.

    При этом руководитель региона подчеркнул, что российские подразделения продолжают уверенно держать ситуацию под полным контролем.

    Напомним, российские подразделения группировки войск «Север» продолжили создание буферной зоны на харьковском и сумском направлениях, нанеся значительный урон живой силе и технике противника.

    27 апреля 2026, 04:05 • Новости дня
    Российские войска уничтожили командный пункт 210-го полка ВСУ в Любицком

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиационного удара ФАБ российские военные ликвидировали командный пункт и несколько позиций ВСУ в Запорожской области.

    Российские войска ударом фугасных авиационных бомб уничтожили командный пункт и пункты управления одного из полков ВСУ в Запорожской области, передает ТАСС.

    В силовых структурах сообщили: «В Любицком ФАБами уничтожены командный пункт и пункты управления 210-го отдельного штурмового полка ВСУ».

    Помимо этого, под удары попали позиции украинских пехотных групп. Подробности о потерях среди личного состава противника не приводятся.

    Операция была проведена в районе населённого пункта Любицкое в Запорожской области. Информация о дальнейших действиях российских войск не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 210-й отдельный штурмовой полк ВСУ потерял боеспособность из-за значительных потерь в Запорожской области.

    Доукомплектование этого подразделения продолжается непрерывно. Десять офицеров 21-й механизированной бригады ВСУ, награжденных Владимиром Зеленским, были уничтожены при ударе по штабу подразделения.

    Морская блокада США медленно задушит Иран

    США усиливают морскую блокаду Ирана: из страны не могут пройти танкеры с нефтью, а в страну – корабли с оборудованием и продовольствием. Вместо блицкрига Вашингтон сделал ставку на медленное удушение Тегерана. Как блокада уже сказывается на иранской экономике, что Иран может сделать в ответ – и когда блокада станет для него действительно невыносимой? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Новое покушение выявило разлад в администрации Трампа

    Жизнь Дональда Трампа вновь попала под угрозу: против главы Белого дома было организовано уже четвертое покушение. Между тем эксперты отмечают, что использовать произошедшее в своих целях у президента США не выйдет: его рейтинг чрезмерно низок для манипуляции общественным мнением. Тем не менее неудавшееся убийство наверняка придаст импульс накопившимся конфликтам внутри Белого дома. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

