Рекордный спрос на недвижимость в Москве объяснили псевдопродажами

Аномальный рост продаж квартир в Москве объясняется в первую очередь новым законом о долевом строительстве, вступившим в силу 1 июля, сообщил газете ВЗГЛЯД эксперт рынка недвижимости, член Гильдии риелторов Константин Барсуков. Это, по его мнению, стимулировало застройщиков продать часто квартир по псевдодоговорам.

Для того, чтобы после 1 июля застройщик мог продолжать продавать жилье по старым схемам, ему нужно было выполнить два условия: степень готовности дома должна быть больше 30%, и 10% площадей должны быть проданы по Договорам долевого участия (ДДУ).

«Неоднократно высказывалось мнение, что некоторые застройщики, которые не успели продать свои 10%, но построили больше 30%, чтобы в эти нормы попасть, сами у себя выкупали эти площади. Вполне возможно, что часть договоров долевого участия, которые были заключены в июне, как раз попадали в категорию псевдодоговоров. Но понять, какая доля и кто это делал, сейчас достаточно проблематично», – заявил Барсуков.

В четверг «Ведомости» сообщили, что в столице за первое полугодие более чем на 30% выросло число заключенных договоров долевого участия по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольший всплеск продаж был в июне.

Обычные покупатели стали активнее из-за боязни, что цены вырастут, считает Барсуков. «Застройщики массово говорили, что с первого июля цены вырастут в связи с переходом на новую схему финансирования долевого строительства. Поэтому люди активно покупали новостройки, стараясь успеть до этого повышения», – рассказал эксперт.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала изменения в законодательстве о долевом строительстве.