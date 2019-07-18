Московские власти подали иск к Церетели на 55 млн рублей

Московские власти подали иск к скульптору Зурабу Церетели на 55 млн рублей, об этом рассказал помощник скульптора.

Иск о взыскании 55 млн рублей подал московский департамент городского имущества, передает «Интерфакс» со ссылкой на помощника Церетели.

Собеседник агентства не стал комментировать суть иска, пояснив, что получил документы только что.

В сообщении на сайте Арбитражного суда Москвы уточняется, что исковое заявление поступило 15 июля.