Валерия заявила, что Пригожин доигрался

Музыкального продюсера Иосифа Пригожина лишили водительских прав за скоростную езду во Франции.

Супруга продюсера певица Валерия опубликовала в Instagram видеоролик с подписью «Доигрался – докатался мой муж – теперь с водительского кресла пересел на пассажирское».

По словам артистки, Пригожина оставили без прав за превышение скорости во Франции.

При этом она пошутила над мужем, напомнив, что он является руководителем канала «Авто плюс».

Сам продюсер Пригожин с гордостью признается, что ему нравятся девушки за рулем и у него теперь уникальный водитель.

В комментарии порталу Starhit Пригожин рассказал, что «скорость превысил незначительно, но все равно задержали, составили протокол, забрали права. Заплатил штраф – 140 евро».

Ранее Пригожин поддержал инициативу минкульта Чечни утверждать номера артистов перед специальной комиссией.