Климатолог рассказал о частых ливнях в России

В России на фоне изменения климата меняется характер осадков, место длительных мелких дождей теперь чаще занимают короткие сильные ливни, заявил газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.

Ранее в Институте физики атмосферы им. Обухова РАН заявили, что в ближайшие пять лет в России может установиться аномальная жара.

Киселев пояснил, что существует два уровня климатических изменений, и если глобальное потепление заметно всем, то есть и менее очевидные последствия.

«На смену легким грибным дождям приходят ливни. И хотя общее количество осадков примерно сохраняется, но меняется их характер – более кратковременные, но при этом более сильные. Меняется циркуляция воздушных масс в атмосфере и, соответственно, воды в океане», – отметил климатолог.

Ученый согласен с прогнозами коллег относительно аномальной жары вроде той, что была в России в 2010 году, и уверен, что повторение подобных случаев весьма вероятно.

Киселев особо подчеркнул, что число погодных катаклизмов все увеличивается. «В прошлом веке в среднем наблюдалось от ста пятидесяти до двухсот опасных метеорологических явлений в год: засухи, ливня, смерчи. Речь идет именно о тех явлениях, которые наносили вред людям или их хозяйству. Начиная с 2007 года число таких катаклизмов превышает 400 ежегодно», – говорит климатолог.