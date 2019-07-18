Познер: В России мало озабочены проблемами других людей

Телеведущий Владимир Познер, отвечая на вопрос женщины-инвалида о том, как в России изменить культуру отношения к людям с ограниченными возможностями, заявил, что в нашей стране мало озабочены проблемами других людей.

«Вы меня ставите в очень трудное положение, потому что я не знаю. У меня нет ответов на все вопросы», – ответил Познер на вопрос женщины-инвалида о том, как облегчить жизнь инвалидов в России.

По его словам, жители России «мало озабочены проблемами других людей». «Да, стали появляться организации, которые беспокоятся о детях. Но в целом нам лучше не видеть это проявление. Ну зачем им выходить, пусть они сидят дома. Не надо никаких автобусов со специальными платформами, чтобы поднимать кресло. В этом смысле чрезвычайно черствая в принципе власть. Люди не черствые, когда обращаются с просьбой помогите рублем – люди посылают. Но в принципе этой культуры у нас нет», – заявил журналист, слова которого приводятся на его сайте.

Он посоветовал собеседнице «находить себе подобных и действовать заодно». «Есть самые разные способы. В конце концов, есть социальные сети. Есть много разных способов довести до сведения большого количества людей проблему, обсуждать это. Это непросто, но это есть», – добавил телеведущий.

Познер подчеркнул, что культуру отношения к инвалидам в России изменить очень сложно. «Это очень тяжело. Это во всем. Это проявляется в отношении людей, у которых ВИЧ. Раз ВИЧ – значит ребенок не может пойти в школу, не может плавать в одном бассейне, хотя он сам без ВИЧ. И ВИЧ не передается ни в бассейне, ни в школе, нигде. Тем не менее – нет, мы не хотим и так далее. Это бескультурье, это темная еще во многом страна. Это православная церковь, которая этому способствует. Безусловно, я говорю о ВИЧ, не о вашем случае. Ну что делать? Надо толкаться», – заявил телеведущий.

В то же время он отметил, что ряд изменений в этой сфере все же наблюдается. «Раньше вообще ничего не было. Раньше так строились дома, что человек в коляске не мог войти в лифт, не мог спуститься. И не было пандуса. То есть практически был в тюрьме, и об этом никто не думал. Сейчас все-таки какое-то движение есть», – напомнил Познер.

«Никакого рецепта нет, что вы повернули и все заработало. Но в этом смысле я спокоен, потому что абсолютно уверен в том, что обязательно будут люди, которые будут это делать. Все-таки среди нас такие есть. И в конце концов мы выиграем. Мы проиграем только в одном случае, если будет ядерная война, потому что некому будет ничего делать», – заключил журналист.