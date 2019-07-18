Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг снизился на 10 копеек – до 62,84 рубля, курс евро опустился на 5 копеек – до 70,6 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 63,73 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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