Появились подробности обрушения шахты в Кузбассе

Следственный комитет по Кемеровской области начал проверку по факту гибели горняка на шахте «Анжерская-Южная», обрушение породы произошло в ходе работ в вентиляционном штреке, сообщили в ведомстве.

На сайте регионального СК сообщается, что 17 июля в горной выработке шахты «Анжерская-Южная» обнаружено тело 47-летнего горнорабочего с различными травмами.

«Предварительно установлено, что проходчик, находясь в горной выработке, выполнял работы в вентиляционном штреке. В момент установки крепежа произошло отслоение породы, которая придавила рабочего. Коллеги потерпевшего вытащили его из-под завала, подняли на поверхность, где врачи «скорой помощи» констатировали смерть мужчины», – сообщили в ведомстве.

Там добавили, что назначена судебно-медицинская экспертиза, также будут изучены должностные инструкции и проведение инструктажа по технике безопасности.

Напомним, в среду вечером стало известно, что горная порода обрушилась на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области. Там находились 66 человек, один из них погиб.