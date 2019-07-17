Самолет МЧС экстренно сел в Жуковском

Транспортный Ил-76, принадлежащий МЧС, со сработавшим датчиком неисправности гидравлики благополучно приземлился в аэропорту подмосковного Жуковского, сообщили в администрации воздушной гавани.

«Самолет несколько часов вырабатывал топливо и в 10.12 мск совершил посадку в аэропорту Жуковского. Она прошла в штатном режиме. Пострадавших нет», – передает ТАСС сообщение представителя аэропорта.

По его словам, на борту находились 13 человек, после проверки систем самолет отправился по запланированному маршруту.

Другой источник сообщил, что «спецрейс сообщения Москва – Владивосток возвращается на аэродром вылета из-за срабатывания датчика вентиляции салона».

Ранее в администрации сообщили, что самолет находится в воздухе и вырабатывает топливо, «это штатная, предусмотренная регламентом процедура».

Напомним, в понедельник вылетевший из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой самолет авиакомпании «Ямал» был вынужден вернуться из-за треснувшего в кабине пилотов стекла.