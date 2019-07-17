Загитова открыла бутылку ударом конька

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие во флешмобе Bottle Cap Challenge.

Видео, на котором Загитова сбила крышку с бутылки ударом конька, появилось в Instagram фигуристки.

Ранее к флешмобу, участники которого изначально откручивали крышку бутылки ударом ноги, присоединились российская балерина Анастасия Волочкова и чемпионка мира по тайскому боксу Ирина Ларионова. Трюк также исполнили чемпион UFC Конор Макгрегор и актер Джейсон Стейтем.