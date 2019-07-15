Сотрудников пензенской «клиники» отправят под суд за обман клиентов на 13 млн рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что под суд отправятся девять предполагаемых участников организованной группы, действующей под видом центра по коррекции веса. Их обвиняют в обмане клиентов на 13 млн рублей.

«Окончено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном под предлогом оказания медицинских процедур. Руководители и работники лжеклиники задержаны и заключены под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Пензы для рассмотрения по существу», – сказала Волк.

Она напомнила, что в сентябре 2017 года правоохранительные органы смогли пресечь деятельность клиники, которая называла себя филиалом известного медицинского центра по коррекции веса. Следствие считает, что с пациентами работали люди без соответствующего образования: экономисты, архитекторы и юристы. Сотрудников фирмы вместе с тремя ее руководителями арестовали по подозрению в мошенничестве, пишет РИА «Новости».

Волк добавила, что с марта 2016 года по сентябрь 2017 года местных жителей приглашали на бесплатную диагностику, после чего сообщали им ложную информацию об их «заболеваниях», которые связаны с лишним весом, и предлагали свои услуги. Сотрудники лжеклиники имитировали звонки в другие города с просьбой о предоставлении льгот для пациентов, а потом заключали с ними кредитные договоры.

«Общая сумма причиненного гражданам ущерба превысила 13 млн рублей», – отметила Волк.

Напомним, в Краснодаре пластический лжехирург изуродовала более 10 женщин и одну убила, а до этого в проводившей «женское обрезание» московской клинике выявили нарушения законодательства.