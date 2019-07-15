Украина продлила запрет на ввоз товаров из России

Украинское правительство продлило запрет на ввоз российских товаров до 31 декабря 2020 года, документ принят кабинетом министров страны.

«В пункте 1 слова и цифры «до 31 декабря 2019» заменить словами «до 31 декабря 2020 года», – говорится документе, передает ТАСС.

Напомним, в апреле украинское правительство приняло постановление о расширении торговых санкций против России, распространив их на формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат, пружины для грузовых вагонов и т.д.