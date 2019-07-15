На новой британской купюре разместят портрет Алана Тьюринга

Портрет математика, одного из родоначальников компьютерных наук Алана Тьюринга появится на новой банкноте в 50 фунтов стерлингов.

Управляющий Банка Англии Марк Карни назвал Тьюринга «выдающимся математиком», отметив, что его работа «значительно повлияла на сегодняшнюю жизнь».

«Он был отцом компьютерных наук и искусственного интеллекта, а также героем войны. Вклад Алана Тьюринга во многих областях был революционным. Тьюринг – гигант, на плечах которого стоят многие в наши дни», – добавил Карни, передает «Би-би-си».

В годы Второй мировой войны Тьюринг смог раскрыть код немецкой шифровальной машины, что позволило командованию союзных войск получить доступ к секретным донесениям флота нацистской Германии.

Однако после войны он был арестован за встречи с 19-летним юношей и осужден за гомосексуальность, в итоге ему был предложен выбор между тюрьмой и гормональной терапией. Тьюринг выбрал второй вариант, чтобы продолжить заниматься наукой. В 2013 году его посмертно помиловали.

Отмечается, что новая полимерная купюра будет выпущена к концу 2021 года.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Украину высмеяли за портрет академика Вернадского на купюре.