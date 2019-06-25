Украину высмеяли за размещение Вернадского на новой купюре

«Для Украины это выглядит несколько цинично, потому что любая ангажированная избирательность говорит о тенденциозности, а следовательно, ограниченности», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский публицист Владимир Скачко. Так он отреагировал на решение нацбанка Украины разместить на новой купюре изображение академика Владимира Вернадского.

Киевский журналист и политэмигрант Владимир Скачко считает, что решением разместить на банкноте номиналом в 1 тыс. гривен изображение советского академика Владимира Вернадского Украина в «антироссийском раже» пытается хоть как-то «приобщать себя к вершинам цивилизации в науке, культуре, технологиях».

«А поскольку ничего своего у Украины никогда не было и свои лучшие проекты она реализовывала в составе Российской империи, либо СССР, то она пытается хоть что-то вернуть себе, приватизировать, так сказать, побороться, как они говорят, «с московской оккупацией украинского духа», – сказал Скачко.

В то же время он отметил, что для самого Вернадского нет ничего плохого в том, что отныне он будет увековечен на украинских деньгах.

«Чем больше славы для Вернадского, тем лучше! Для Украины это выглядит несколько цинично, потому что любая ангажированная избирательность говорит о тенденциозности, а тенденциозность говорит об ограниченности, о тупости... Комментировать это с точки зрения здравого смысла не представляется особо возможным», – подытожил Владимир Скачко.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, национальный банк Украины с октября вводит в обращение новую банкноту номиналом в одну тысячу гривен. На ней будет изображен ученый Владимир Вернадский. Академик был первым президентом Украинской академии наук, но сам считал себя русским человеком и отказался от предложения гетмана Павла Скоропадского принять украинское гражданство.

Отметим, что Украина ранее «приватизировала» много других известных личностей, которые сами себя украинцами не считали. Среди них авиаконструктор Игорь Сикорский, художник Казимир Малевич, писатель Федор Достоевский и многие другие.

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