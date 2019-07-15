Названы детали предстоящего лунного затмения

Заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Мария Смирнова сообщила, что во вторник произойдет частичное лунное затмение, а следующее полное затмение, когда спутник Земли окрасится в красный цвет, будет видно со всей территории России лишь осенью 2025 года.

Во вторник, 16 июля в России можно будет наблюдать частное лунное затмение.

«Какие-то фазы полного лунного затмения будут видны на Дальнем Востоке и в Сибири 26 мая 2021 года и 8 ноября 2022 года. А со всей территории России полным лунным затмением мы сможем насладиться только 7 сентября 2025 года», – передает РИА «Новости» слова Смирновой.



По ее словам, при полном лунном затмении спутник Земли целиком попадает в ее тень и окрашивается в красный цвет, поэтому Луна и называется «кровавой».

Напомним, 21 января 2019 года жители Земли смогли увидеть «кровавую» Луну.