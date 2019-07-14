Верующих пустят к мощам Петра и Февронии в Храме Христа Спасителя с 15 по 20 июля

В Храм Христа Спасителя привезут мощи святых покровителей брака Петра и Февронии. Доступ к ним будет открыт в течение следующей недели.

Мощи святых Петра и Февронии доставят в храм сегодня. В связи с этим в 15.00 состоится праздничный молебен, который проведет патриарх Кирилл, вход на богослужение свободный, сообщает «Эхо Москвы».

К мощам также будут пускать с 15 по 20 июля с 8.00 до 20.00.

В департаменте региональной безопасности сообщили, что один из выходов со станции метро Кропоткинская будет закрыт, а в случае большого числа верующих могут перекрыть Патриарший мост.

Отмечается, что очередь будет формироваться на Пречистенской набережной. При скоплении большого числа верующих она начнется от станции метро Парк культуры.