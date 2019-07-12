При крушении катамарана на реке в КЧР пропали туристы

При сплаве на катамаране по реке Аксаут в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии перевернулись четыре туриста из Красноярска, они до сих пор не найдены.

Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. «В 16.10 мск 12 июля в оперативную дежурную смену федерального казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по КЧР» поступило сообщение о том, что в районе населенного пункта Красный Карачай Зеленчукского района группа туристов из 4 человек перевернулась на катамаране при сплаве по реке Аксаут», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что группа из пяти человек была зарегистрирована в МЧС. Спасатели ведут поиски в районе происшествия.



Ранее в Туве перевернулся автомобиль, пересекавший вброд реку. В результате инцидента погибли девять человек, в том числе семеро детей. Спасти удалось двух пострадавших, поиски еще одной женщины продолжаются.

В республике 12-13 июля был объявлен траур по погибшим.