Науседа вступил в должность президента Литвы

В Литве состоялась инаугурация избранного главы государства Гитанаса Науседы, он принес присягу в парламенте и вступил в должность президента страны.

«Я клянусь честно выполнять свои обязанности и быть справедливым по отношению ко всем. Я клянусь всеми силами укреплять независимость Литвы, служить Родине, демократии и на благо народа Литвы. Да поможет мне Бог», – приводит Sputnik Литва слова Науседы.

Торжественное заседание, где Науседа принес присягу, состоялось в сейме. Он пообещал хранить верность Литовской Республике и конституции, уважать и применять законы и защищать целостность литовских земель.

Присягу принял председатель конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас. Кроме того, на церемонии инаугурации присутствовали архиепископ Гинтарас Грушас, экс-президент Валдас Адамкус, премьер-министр Саулюс Сквернялис, президент Литвы Даля Грибаускайте, спикер Сейма Викторас Пранцкетис и многие другие.

Науседа сменил на посту лидера государства Далю Грибаускайте, которая занимала эту должность на протяжении десяти лет.

Напомним, экономист Гитанас Науседа одержал победу в ходе второго тура президентских выборов в Литве с поддержкой 65,68% человек. Сам избранный глава государства отмечал, что отношения между Вильнюсом и Москвой вряд ли поменяются в ближайшие годы.