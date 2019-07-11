Финляндия решила открыть дайвинг-парк у затонувшего в 1854 году российского буксира

У затонувшего в 1854 году в прибрежных водах недалеко от Хельсинки и хорошо сохранившегося российского колесного буксира «Диана» Музейное ведомство Финляндии хочет открыть дайвинг-парк.

Найденный в 2018 году спортсменом-лодочником Юсси Реколой буксир считается старейшим в своем роде во всем мире. Рекола обнаружил судно, затонувшее всего через два часа после выхода, когда измерял лотом глубины одного из участков Финского залива, пишет ИноСМИ со ссылкой на Helsingin Uutiset.

Отмечается, что «Диана» сохранилась очень хорошо, а на борту судна обнаружили множество интересных экспонатов: например, «роскошную посуду» начала XIX века. Одну из фарфоровых чашек подняли для исследований.

«Это частное судно, оно принадлежало шотландскому дворянину (Чарльз Берд переехал к конце XVIII века в Санкт-Петербург – прим. ВЗГЛЯД). Он был богатым человеком, и у него были средства, чтобы приобрести для судна изящную посуду», – рассказал инструктор по дайвингу Сами Пааккаринен.

4 июля в социальной сети Facebook у российского буксира появилась собственная страница. Сейчас рядом с «Дианой» планируется создание дайвинг-парка, где бы дайверы могли совершать погружения.

До открытия парка информация о буксире собирается в рамках общественного проекта: дайверы, которые спускались на судно, делятся в созданной группе своими наблюдениями.