Мосгоризбирком заявил об объективном отношении ко всем выдвиженцам на выборах

Председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов заявил, что комиссия максимально объективно относится ко всем выдвинувшимся кандидатам-самовыдвиженцам, а нападки оппозиции на Мосгоризбирком необоснованны.

«Есть хорошая поговорка: «На воре и шапка горит». Если есть утверждение, что комиссия относится предвзято, то человек чувствует за собой какую-то вину. Мы сделали процесс проверки подписей максимально открытым», – передает слова Горбунова «Независимая газета».

По его словам, жалобы оппозиционеров на то, что им не дают осуществлять свои права при проверке подписей, это неправда.

«Присутствовать и наблюдать за ходом проверки подписей никто не запрещает. Вчера, например, на проверке подписных листов кандидата Константина Янкаускаса присутствовал член СПЧ Илья Шаблинский – известный эксперт по выборам. Но одно дело наблюдать за процессом работы комиссии, и совсем другое мешать ей. Ему разрешили прийти, но не разрешали вмешиваться в работу окружной комиссии, – сидите и наблюдайте, не мешайте людям работать. Многие подобные нападки вообще не имеют под собой почвы», – сказал он.

У кандидатов от оппозиции, отметил он, была истерика, якобы 6 июля не примут у всех подписи.

«Могу сказать, что последнего кандидата приняли в 22.00. Также мы обеспечили безопасность при сдаче подписей, один из кандидатов опасался, что его подписи отберут при сдаче в МГИК, мы обеспечили ему сопровождение. Вообще в эту кампанию к оппозиции относятся как никогда доброжелательно и открыто, пример им разрешили провести День сбора подписей на Цветном бульваре, где собирали автографы за десятки кандидатов, правда само мероприятие посетило не так уж много народа, по-моему, около 500 человек», – сказал он.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что официальных жалоб в Московскую городскую избирательную комиссию по поводу проверки подписей за независимых кандидатов не поступало.