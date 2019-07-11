Россияне стали чаще выдвигать свои кандидатуры в губернаторы

«Избирательная кампания по выборам губернаторов проходит в рабочем порядке, значительных нарушений в ней обнаружено не было», – заявили эксперты в рамках круглого стола, посвященного итогам выдвижения кандидатов на выборы губернаторов в 2019 году. Они отмечают рост конкуренции на выборах глав регионов и назвали регион-рекордсмен по числу претендентов на пост губернатора.

В четверг в Москве состоялся круглый стол, посвященный обсуждению итогов выдвижения кандидатов на выборы губернаторов в текущем году. По словам директора Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева, в ходе нынешней кампании наблюдается рост политической конкуренции и активности.

«Мы смотрели регионы, где в этом году проходят выборы и посмотрели результат, как выдвигались кандидаты в этих же регионах в прошлые выборы. 109 человек в прошлый раз принимали участие в выборах, сейчас 163 человека. Мы ясно видим рост политической активности и конкуренции в регионах на губернаторских выборах», – сказал Григорьев.

Он добавил, что особенно активно ведут себя непарламентские партии – от них выдвинуто 62 человека из 31 партии. Кроме того, в этом году много самовыдвиженцев, чего не было раньше.

«Также, если провести сравнение с выборами, прошедшими в 2018 году, мы увидим, что среднее число кандидатов составляло восемь человек на место, тогда как в 2019 году – уже 10», – добавил эксперт.

А вот рекордсменом политической активности стал Санкт-Петербург – там сразу 28 человек выдвинулись на пост губернатора. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод в рамках своего выступления подчеркнул, что общественники Северной столицы показали свою готовность участвовать в процессе. Он также рассказал, что избирательная кампания будет проходить с хорошим ресурсом технических средств.

«Несколько общественных организаций готовят списки наблюдателей, есть желание общественников на всех избирательных участках. Будут созданы мобильные юридические группы, которые будут выезжать по тревожным сигналам, будет работать горячая линия, будет вестись наблюдение», – сказал Борд.

В свою очередь директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский отметил, что сейчас можно делать только предварительные выводы об избирательной кампании, потому что кандидатам еще предстоит пройти регистрацию.

«Этап выдвижения и этап регистрации носят агитационный характер. Сбор подписей и муниципальный фильтр с технологической точки зрения – это формирование электоральной базы конкретного кандидата, и они показывают, насколько кандидат способен это делать и насколько эффективно эта работа проводится», – отметил он.

Напомним, в 2019 году выборы пройдут в 45 субъектах страны. В 18 регионах пройдут выборы высших должностных лиц, в 13 – кампании по избранию депутатов законодательных собраний, в 21 – кампании по избранию депутатов административных центров, в трех – выборы глав административных центров, а также 14 массовых кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещен 38 231 мандат. Также пройдут досрочные выборы четырех депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.