Пьяную гражданку России задержали на лодке на границе Финляндии

Гражданку России заподозрили в незаконном пересечении финской границы на лодке в состоянии алкогольного опьянения, об этом сообщил пограничный отряд Северной Карелии (восточная Финляндия).

«Пограничный отряд Северной Карелии задержал русскую женщину, путешествовавшую на резиновой лодке по озеру Пюхяярви рано утром 1 июля. Алкотест показал содержание алкоголя 0,79 мг/л в крови, женщина не имела при себе никаких документов. Пограничная служба расследует инцидент как подозрение на нарушение государственной границы и как управление водным транспортом в пьяном виде», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что финские пограничники связались с коллегами из России, которым передадут нарушительницу.