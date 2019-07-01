На Украине вступил в силу запрет на ввоз автомобилей из России

На Украине вступил в силу запрет на ввоз транспортных средств из России, об этом сообщила пресс-служба государственной фискальной службы.

Для подтверждения страны происхождения транспортного средства нужно предоставить к таможенному оформлению один из документов о происхождении, указанный в Таможенном кодексе Украины, передает «Страна.ua» со ссылкой на ведомство.

Напомним, кроме запрета на ввоз авто из России на Украине ввели запрет на ввоз железнодорожных и трамвайных вагонов, а также некоторых строительных материалов.