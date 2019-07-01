Южная Корея выразила протест из-за ужесточения Японией норм торговли

МИД Южной Кореи выразил протест Японии из-за решения об ужесточении норм экспорта технологических товаров в республику, говорится в заявлении южнокорейского дипломатического ведомства.

В понедельник первый заместитель иностранных дел Южной Кореи Чо Се Ён вызвал посла Японии Ясумасу Нагаминэ, чтобы выразить «серьезную обеспокоенность мерами японского правительства», передает ТАСС.

Замглавы корейского МИДа подчеркнул, что эти меры могут иметь «возможное негативное влияние на отношения двух государств». Он также отметил, что «такие действия идут вразрез с заявлением глав стран G20, выразивших приверженность идее свободной, справедливой и прозрачной торговле без дискриминаций».

«После того, как правительство совместно с южнокорейскими предприятиями пристально изучит возможное воздействие (введенных Японией ограничений – прим. ВГЛЯД) на экономику РК, оно намерено выработать ответные меры», – сказал Чо Се Ён.

Ранее 1 июля Япония объявила, что ужесточит нормы экспорта в Южную Корею технологических наноматериалов, которые используются в промышленности, связанной с электроникой и высокими технологиями.

Это решение было принято из-за ухудшения отношений между двумя государствами. Японские эксперты считают, что такое решение Токио может нанести серьезный удар южнокорейским компаниям, в том числе корпорации Samsung.