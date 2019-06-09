Президент Албании отменил выборы

Муниципальные выборы, запланированные на 30 июня, отменяются, заявил президент Албании Илир Мета.

Он объяснил это тем, что «нынешние обстоятельства не обеспечивают необходимых условий для подлинных, демократических, представительных и всеобъемлющих выборов», передает RT со ссылкой на Associated Press.

Мета заявил, что «защита конституционных принципов важнее любого юридического срока», передает Regnum со ссылкой на Albanian Daily News.

Он считает, что ситуация в стране создает угрозу председательству Албании в ОБСЕ, подрывает имидж члена НАТО и препятствует всякой возможности начать переговоры о вступлении в ЕС.

В понедельник он обещал подробнее объяснить свое решение.

В то же время премьер-министр Албании Эди Рама, глава правящей социалистической партии, заявил, что «выборы пройдут 30 июня», передает «Интерфакс».

В Албании проходят массовые протесты против нынешнего правительства, протестующие требуют отставки премьера Рамы, которого обвиняют в коррупции.

В мае Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Албанией о вступлении в Евросоюз.