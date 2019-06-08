«Единая Россия» выдвинула Чибиса кандидатом в губернаторы Мурманской области

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис выдвинут кандидатом на выборы главы региона, сообщает «Единая Россия».

Чибис выдвинут по итогам тайного голосования на конференции Мурманского регионального отделения партии, за него отдали 159 из 176 голосов, сообщается на сайте ЕР.

Также на место кандидата в губернаторы претендовали первый зампредседателя облдумы Владимир Мищенко, директор гимназии №8 Ольга Дзюба и глава муниципального образования города Кировск Вадим Турчинов.

Чибис поблагодарил партийцев за оказанное доверие.

В конференции участвовали более 250 человек, включая секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, который с рабочим визитом находится в Мурманской области. Он напомнил о работе Чибиса в структурах министерства строительства и ЖКХ.

Турчак выразил уверенность, что «принятая на конференции программа развития региона как столицы Арктики, будет работать не на словах, а будет реализована в конкретных действиях и мероприятиях».

Он также отметил, что Чибис открыт в общении с людьми и всегда готов к диалогу и дискуссии. Турчак отметил, что глава региона «не должен сидеть в стенах своего кабинета», ему следует «ездить по городам, поселкам, общаться с жителями», а Чибис уже проявил себя в таком подходе к управлению областью – он «за последние два месяца лично посетил очень большое количество муниципальных образований».

Турчак призвал добиться безусловной, честной и чистой победы.

8 июня Турчак провел встречу с Чибисом, а затем посетил один из объектов городской инфраструктуры – парк у озера Семеновское, который был обустроен в столице Заполярья в рамках партийного проекта «Городская среда».