Чибис рассказал о развитии Мурманской области как арктического морского центра

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис рассказал газете ВЗГЛЯД о большом потенциале открывшегося после модернизации мурманского Морского сервисного центра компании ABB.

«Объект будет играть важную роль в обеспечении морского судоходства и в освоении Арктики. Его открытие повышает конкурентоспособность порта Мурманск и абсолютно укладывается в стратегию становления нашего региона как ведущего арктического морехозяйственного центра», – сказал Чибис.

Объект, инвестиции в который составили 5,5 млн долларов, включает в себя морской операционный центр, склад запчастей, а также мастерские по обслуживанию электродвигателей и электроники.

Также на территории объекта расположен Центр дистанционного управления судами. Он предназначен для улучшения оперативной сервисной поддержки судов в море за счет автоматизированных судовых систем, которые фиксируют отклонения в работе оборудования и автоматически передают данные в центры ABB, пишет ТАСС.

Компания ABB – крупный производитель комплексных систем электродвижения и другого оборудования для морского сектора. Компания несет ответственность за сервисное обслуживание 50 судов под российским флагом, включая ледоколы «Александр Санников» и «Андрей Вилькицкий», построенные в рамках арктической программы «Газпром нефти». Сервисные центры компании для судостроительной промышленности расположены в 21 стране.