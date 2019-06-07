Подозреваемый в убийстве словацкого журналиста указал на русскоязычного заказчика

Бывший военный Словакии Мирослав Марчек, подозреваемый в убийстве словацкого журналиста Яна Куцияка, сообщил, что заказчиком убийства некий русскоязычный человек, пишут СМИ.

Ян Куцияк якобы мешал некоему русскоязычному заказчику, заявил Марчек, сообщает издание Noviny.

«Золтан Андруско (еще один подозреваемый – прим. ВЗГЛЯД) сказал, что заказ исходил от одного из его знакомых, русского, который плохо говорит по-словацки», – цитирует слова Марчека издание.

По словам Марчека, Куцеяк писал и публиковал некие материалы, которые не нравились заказчику.

Отмечается, что все эти показания Марчек дал полиции в апреле 2019 года.

Напомним, Куцияк погиб в конце февраля 2018 года. Перед убийством Куцияк расследовал влияние итальянской мафиозной группировки «Ндрангета» на правительство Словакии. На фоне разразившегося в Словакии политического кризиса после убийства журналиста подал в отставку премьер-министр Роберт Фицо.