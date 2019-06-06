Суд продлил задержание подозреваемого в убийстве Шабтая Калмановича

Пресненский суд Москвы продлил задержание одного из двух подозреваемых в убийстве израильского и российского предпринимателя Шабтая Калмановича в 2009 году.

«Суд продлил на 72 часа срок задержания Али Белхороева по подозрению в убийстве и хранении оружия», – сказали в пресс-службе суда ТАСС.

Уточняется, что по истечении этого срока суд вернется к рассмотрению ходатайства следствия о его аресте.

Ранее сообщалось, что два подозреваемых в убийстве бизнесмена задержаны.